Каннингем: Холкомб был лицом американского спорта, это огромная потеря

Американский бобслеист Ник Каннингем прокомментировал смерть двукратного бронзового призёра ОИ-2014 в Сочи Стивена Холкомба, который 6 мая был найден мёртвым в возрасте 37 лет.

«Единственная причина, по которой американский бобслей у всех на устах, это Стивен Холкомб. Он был лицом нашей команды. Он был лицом нашего спорта. Мы все равнялись на него. Каждый пилот в мире следил за его выступлениями, потому что он был очень хорош в том, что делал. Это огромная потеря, и не только для нашей команды, но и для всего бобслейного сообщества», — приводит слова Каннингема The Guardian.