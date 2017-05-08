Сборная России обыграла Иран в турнире по мини-футболу среди женщин

Сборная России одержала победу над командой Ирана на международном турнире по мини-футболу среди женских сборных, посвященном Дню Победы. Встреча, состоявшаяся в подмосковном Красногорске, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок. В другом матче игрового дня Испания разгромила Чехию со счётом 8:1.

Накануне россиянки также крупно обыграли чешек 11:1, а испанки взяли верх над командой Ирана 7:0. 9 мая в матче сборных России и Испании определится победитель турнира.

Мини-футбол. VIII Международный турнир женских сборных, посвященный Дню Победы. Второй тур

Иран – Россия – 0:4 (0:3).

Голы: Семенова, 2, Филисова, 6, Бычкова, 15, Чернова, 29.