Пляжный «Локомотив» выиграл международный турнир на Кубок Победы

Московский «Локомотив» завоевал первый трофей в новом сезоне, выиграв международный турнир «Кубок Победы», который в эти дни проходил в Центре пляжных видов спорта в Химках.

В заключительном матче турнира встретились лидеры по итогам четырёх туров – московские команды «Спартак» и «Локомотив». Игра прошла в равной борьбе, однако на один мяч больше забить удалось «Локомотиву» – встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «железнодорожников». Дублем в этой игре отметился Борис Никоноров, который стал лучшим бомбардиром турнира (15 голов в 5 матчах). Также в составе «Локомотива» отличились Алексей Макаров и Антон Шкарин. У «Спартака», ставшего в итоге вторым, голы забили Павел Баженов, Юрий Котов и Федор Земсков.

Третье место занял белорусский «Витоблспорт».