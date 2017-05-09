Женская сборная РФ по мини-футболу стала 2-й на турнире, посвящённом Дню Победы

Сборная России потерпела поражение от команды Испании в заключительном матче международного турнира по мини-футболу среди женских сборных, посвящённом Дню Победы. Встреча, состоявшаяся в подмосковном Красногорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу испанок.

Мини-футбол. Женщины. Международный турнир, посвящённый Дню Победы. Третий тур. Красногорск

Россия — Испания — 1:3 (0:0).

Голы: Сампер, 23 (0:1); Сотело, 24 (0:2); Филисова, 29 (1:2); Ромеро, 34 (1:3).

Испанки выиграли все три матча на турнире, россиянки — два. Третьей стала команда Ирана, которая 9 мая нанесла третье поражение чешкам — 4:0.