Родионенко: Харенкова залечила голеностоп, но делать выводы по перспективам рано

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о состоянии призёра Олимпиады-2016 Ивана Стретовича и чемпионки Европы 2014 года Марии Харенковой, которые восстановились после травм.

«Стретович полностью восстановился после травмы и уже приступил к полноценным тренировкам у себя в Новосибирске. В июне мы планируем вызвать его на сбор национальной команды на „Озеро Круглое“.

Харенкова вернулась к нам на «Озеро Круглое», сообщив, что все проблемы с голеностопом у неё остались в прошлом. Сейчас она уже начала работать. Делать какие-то серьёзные выводы по поводу перспектив этой гимнастки пока рано — нужно понять, как её залеченный голеностоп будет переносить полноценные тренировочные нагрузки. Кроме того, Харенковой нужно вернуть все свои программы", — цитирует Родионенко ТАСС.