Двукратный призёр Олимпийских игр гимнастка Комова возобновила тренировки

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Виктория Комова приступила к тренировкам и, вероятно, выступит на Кубке России. В июне 2016 года Родионенко объявила, что Комова завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Комова действительно вернулась к тренировкам на „Круглом“, приступила к работе. Вероятно, она выступит в августе на Кубке России перед чемпионатом мира», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

22-летняя Комова — чемпионка Европы 2012 года в упражнении на брусьях, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, трёхкратная победительница юношеских Олимпийских игр 2010 года, победительница Европейских игр 2015 года в Баку.