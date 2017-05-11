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Двукратный призёр Олимпийских игр гимнастка Комова возобновила тренировки

11 мая 2017, четверг. 14:41. Другие

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Виктория Комова приступила к тренировкам и, вероятно, выступит на Кубке России. В июне 2016 года Родионенко объявила, что Комова завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Комова действительно вернулась к тренировкам на „Круглом“, приступила к работе. Вероятно, она выступит в августе на Кубке России перед чемпионатом мира», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».

22-летняя Комова — чемпионка Европы 2012 года в упражнении на брусьях, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, трёхкратная победительница юношеских Олимпийских игр 2010 года, победительница Европейских игр 2015 года в Баку.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Виктория Комова
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