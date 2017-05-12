Созыкин и Грибанов — 7-е после 4-го дня ЧЕ по парусному спорту в классе «470»

В Монако продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в классе «470». Участие в соревнованиях принимают 90 экипажей из 26 стран мира. Россию представляют две команды — Павел Созыкин / Денис Грибанов и Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская.

После четвёртого дня соревнований Созыкин и Грибанов располагаются на седьмой позиции. На первом месте шведы Карл-Фредрик Фок и Маркус Дакхаммар.

Кирилюк и Черняховская после семи гонок среди женщин занимают 18-е место. Лидируют представительницы Нидерландов Афродит Зегерс и Аннелоес ван Веен.