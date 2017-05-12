Карякин: хочется сделать хет-трик в Ставангере — это было бы просто шикарно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в конце 2016 года уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону, рассказал о своих ближайших соревновательных планах.

«Благодаря тому, что я уже имею место на турнире претендентов, я имею право выбирать, в каких турнирах играть, а в каких нет. Раньше я был обязан участвовать в ряде соревнований, чтобы попасть в обойму. Сейчас у меня есть возможность выбрать, и я решил не играть во всех подряд турнирах, а получше подготовиться к тем, которые мне предстоят. Например, в июне в норвежском Ставангере мне предстоит супертурнир, где будут участвовать 10 сильнейших шахматистов мира, включая Магнуса Карлсена. Я уже там дважды выигрывал, и очень хочется сделать хет-трик — это было бы просто шикарно. Поэтому я сейчас буду готовиться к соревнованию, а потом будет ещё ряд тяжёлых стартов.

После Ставангера я почти сразу перееду в Париж, где пройдёт первый турнир в рамках серии Grand Chess Tour (GCT).Также будет Кубок мира в сентябре, поэтому стартов будет очень много, и пойдут практически один за другим. Весь оставшийся год у меня забит, просто выдалось свободное время в начале», — приводит слова Карякина «Газета.Ru».