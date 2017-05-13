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Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

13 мая 2017, суббота. 12:40. Другие

Глава итальянской лыжной ассоциации Флавио Рода утвердил состав сборной Италии по биатлону на сезон — 2017/2018, сообщает официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.

Биатлон. Сезон-2017/2018
Состав сборной Италии

Мужчины: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш.
Женщины: Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер.

В прошлом сезоне лучших результатов в составе сборной Италии добилась Доротея Вирер, которая завоевала в общем зачёте пятое место.

Источник: Федерация зимних видов спорта Италии Сообщить об ошибке
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Доротея Вирер
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