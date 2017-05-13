Стал известен состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Глава итальянской лыжной ассоциации Флавио Рода утвердил состав сборной Италии по биатлону на сезон — 2017/2018, сообщает официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.
Биатлон. Сезон-2017/2018
Состав сборной Италии
Мужчины: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш.
Женщины: Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер.
В прошлом сезоне лучших результатов в составе сборной Италии добилась Доротея Вирер, которая завоевала в общем зачёте пятое место.