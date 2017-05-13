Елфутина вышла в полуфинал ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

В Марселе (Франция) продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина пробилась в полуфинал соревнований. В четвертьфинале лидер сборной России финишировала шестой. Победу одержала представительница Гонконга Чан Хей Ман.

Также в полуфинал вышли итальянка Флавия Тартальини, представительница Польши София Ночети-Клепацка, бразильянка Патрисия Фрейташ и Кэти Спичаков из Израиля.

Чемпионат Европы в Марселе завершится 13 мая.