Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X

Призёр Олимпийских игр Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, который завершился в Марселе (Франция).

В полуфинале лидер сборной России продемонстрировала лучший результат в гонке, но в финальном споре трёх сильнейших спортсменок уступила в борьбе за золото польке Софье Ночети-Клепацке. Бронзовым призёром стала Чан Хей Ман из Гонконга.

Также в активе Елфутиной золото молодёжного (до 21 года) первенства Европы. Никто из ровесниц россиянки не сумел пробиться в финал регаты.