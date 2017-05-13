Нортуг: нужно быть осторожным, когда достигну хорошей формы

Норвежский лыжник Петер Нортуг рассказал о подготовке к новому сезону, которую он впервые проведёт без своего постоянного спарринг-партнёра брата Томаса, который решил завершить карьеру.

«Произошли некоторые изменения в подготовке к олимпийскому сезону, но я не буду о них говорить. Думаю, это повлияет в лучшую сторону на предстоящий сезон. Мы будем делать многое из того, что было раньше, но нужно избежать повторения небольших ошибок. Окружающие меня люди и я сам должны быть начеку, когда мной будет достигнута хорошая форма. Нужно быть осторожным, взять достаточную паузу для отдыха, особенно после высотных сборов. Это установка на весь сезон», – приводит слова Нортуга NRK.

В начале прошлого сезона норвежец пропустил несколько соревнований из-за перетренированности. Первый сбор нового сезона двукратный олимпийский чемпион проведёт в конце мая в Согнефьеллете.