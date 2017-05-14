Петухов: в +34 в спортзале — это не как Шипулин с пейзажами или Крюков по горам

Российский лыжник Алексей Петухов рассказал о подготовке к новому сезону, которую прервёт, чтобы посетить слушания в Спортивном арбитражном суде, назначенные на 15 мая. Петухов в числе шести российских лыжников в конце 2016 года был отстранён от участия в международных соревнованиях из-за информации, содержащейся в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

«Привет, друзья! Отдых с семьёй подходит к концу, но тренировки никто не отменял, в +34 в спортзале по два велотренажера 6-й день подряд… Это не как Антон Шипулин с пейзажами и свежим воздухом, и не как Никита Крюков по горам. Завтра улетаю в Женеву, послезавтра суд!» — написал Петухов на своей странице в «Инстаграм».