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Российские регбисты победили кенийцев в турнире за 9-16-е места на этапе МС

14 мая 2017, воскресенье. 14:05. Другие

В Париже (Франция) продолжается этап Мировой серии по регби-7. Мужская сборная России в матче турнира за 9-16-е места обыграла команду Кении со счётом 15:7 (10:0).Ранее россияне уступили канадцам — 0:33.

За 13-е место сборная России поспорит с победителем матча Япония – Испания.

В состав сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России - Регби
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