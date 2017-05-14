Российские регбисты победили кенийцев в турнире за 9-16-е места на этапе МС

В Париже (Франция) продолжается этап Мировой серии по регби-7. Мужская сборная России в матче турнира за 9-16-е места обыграла команду Кении со счётом 15:7 (10:0).Ранее россияне уступили канадцам — 0:33.
За 13-е место сборная России поспорит с победителем матча Япония – Испания.
В состав сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).