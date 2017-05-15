Виролайнен: победа в рейтинге СБР вселила уверенность в себе

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о прошедшем отпуске и о начале подготовки к следующему сезону. Дарья вошла в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2017/18. Она занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона.

«Первое место в рейтинге? Конечно, этот факт добавил хорошего настроения и положительных эмоций. Хоть и не всё удавалось по ходу сезона, но победа в рейтинге вселила уверенность в себе.

На Канарах можно совмещать приятное с полезным. И понежиться на солнышке, и для тренировок есть все условия. Нет сильной жары, океан оптимальной температуры, можно покрутить велосипед. Несколько лет назад ездили с семьёй на Тенерифе – там тоже очень понравилось.

Конечно, олимпийский год – особенный. Но мне это ещё больше добавляет мотивации для работы. А что касается ответственности и психологического давления, я думаю, это начнёт ощущаться уже ближе к Олимпиаде», – цитирует Виролайнен «Тюменская арена».