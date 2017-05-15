Елфутина: никак не привыкну, что судьба золота решается в одном старте

Лидер сборной России по парусному спорту, призёр Олимпийских игр 2016 года Стефания Елфутина завоевала серебро в олимпийском классе «RS:X» на завершившемся в Марселе чемпионате Европы. По новой системе после трёх дней соревнований спортсменка квалифицировалась в четвертьфинал, а медали были разыграны в гонке с участием всего лишь трёх финалисток.

«Если честно, я никак не привыкну к новой системе. Получается, вся проделанная в первых гонках работа не имеет никакого значения, сумма очков не учитывается. Для меня это непонятно и кажется несправедливым. Сейчас мы, спортсмены, очень зависим от масс-медиа, которые требуют всё больше зрелищности. Из-за этого новый формат регаты, который пока считается экспериментальный, могут утвердить, чего не хотелось бы. Но, возможно, он и приживётся. Посмотрим.

Раньше в медальной гонке учитывались все очки, набранные в течение предыдущих дней регаты. В финале соревновались 10 человек, их результаты удваивались – и по сумме очков предварительного этапа и медальной гонки определялся победитель. А сейчас мы гоняем с выбыванием четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Причём в медальной гонке участвуют всего три человека. Судьба золота решается в одном старте! Никакие предыдущие гонки тебе помочь не могут», — приводит слова Елфутиной «Весь спорт».