Планиншек: у Хорошилова есть все шансы побороться за олимпийскую медаль

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек рассказал о задачах, которые стоят перед командой в олимпийском сезоне, и назвал Александра Хорошилова единственным претендентом на медали в составе сборной.

«Нашей целью является возможность заявить в Корею 8 российских участников — по четыре человека в мужскую и женскую команды. На мой взгляд, все шансы побороться за олимпийскую медаль есть у Хорошилова, который уверенно выступил и в Кубке мира, и на чемпионате мира — 2017 в Швейцарии, где стал пятым и ему совсем немного не хватило до бронзы, и на финальном этапе Кубка мира в США.

Для других наших участников успешным выступлением на Играх-2018 будем считать попадание в топ-15 в различных дисциплинах. Если это произойдёт, то результат команды на Играх в Корее можно будет в целом считать весьма неплохим", — цитирует Планиншека официальный сайт Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.