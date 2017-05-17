Фетисов: развивать спорт могут лишь профессионалы, которые сами через это прошли

Член комитета Госдумы РФ по спорту, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, как относится к тому, что ключевые позиции в российском спорте занимают люди без спортивного прошлого, к примеру вице-премьер РФ, бывший министр спорта Виталий Мутко.

«Незнание в тонкостях, чего стоит результат, не даёт возможности двигаться вперёд. Такой менеджер может довести дело до потолка и упереться в него. Развивать же спорт могут только профессионалы, которые сами через это прошли и не понаслышке знают, чего стоит результат. Это мировая практика», — цитирует Фетисова Metro.