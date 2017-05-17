Штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде в Баку

Камерунский штангист Дональд Киемех во время выступления на Играх исламской солидарности в Баку (Азербайджан) перекрестился после удачной попытки, сообщает 1news.az. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 57 стран, входящих в Спортивную федерацию исламской солидарности. Российские спортсмены в Баку не выступают.

Киемех совершил ритуальный христианский жест после того, как поднял штангу весом 136 кг. В итоге он занял шестое место в весовой категории до 85 кг.

Видео доступно в официальном аккаунте канала в YouTube

Исламиада завершится 22 мая.