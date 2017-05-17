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20 мая в ЦПКиО им. Кирова пройдёт фестиваль спорта без границ «Есть контакт!»

17 мая 2017, среда. 15:52. Другие

20 мая с 13:00 до 18:00 в ЦПКиО им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге пройдёт Фестиваль спорта без границ – «Есть контакт!», в рамках которого пройдут мастер-классы от паралимпийцев, показательные выступления профессионалов экстремального спорта, открытые фитнес-тренировки, мототрюковое шоу, встречи с известными блогерами и экспертами по ЗОЖ. Ведущая праздника – Ксения Безуглова, общественный деятель, мисс мира среди девушек на инвалидных колясках.

В 2017 году фестиваль порадует новыми зрелищными и развивающими активностями: состоятся показательные выступления и мастер-классы лучших райдеров по скейтбордингу, BMX, роликам и самокату в зоне экстремальных видов спорта; мототрюковое шоу (STUNT riding); паркур; открытые фитнес-тренировки от ведущих спортивных клубов города; канис-терапия, мастер-классы собак-поводырей/компаньонов и зона рекреационных игр всех стран мира; здоровое питание; лекционный шатёр.

Зрителей также ждёт концертная программа, конкурс рисунка и творческие мастер-классы.

Участником фестиваля уже третий год подряд становится благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». При поддержке фонда паралимпийцы проведут мастер-классы по параклаймбингу, парагребле, парабадминтону, бочча, показательные выступления по баскетболу на колясках и экстремальному кроссу на колясках. Желающие не только смогут принять участие в спортивных состязаниях, но и узнать контакты тренеров и адреса спортивных секций, где могут заниматься люди с инвалидностью, а также пообщаться со спортивным психологом, известными блогерами и экспертами в области активного образа жизни.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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17 мая 2017, среда
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