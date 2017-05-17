Медведцев: вообще не хочу больше знать, что такое биатлон

Валерий Медведцев, который изначально должен был стать старшим тренером женской сборной России по биатлону в сезоне-2016/17, а в итоге работал с группой спортсменок, выступавших на Кубке IBU, рассказал, почему не вернётся в национальную команду.

«Вообще не хочу больше знать, что такое биатлон. Не хочу больше работать в нём ни в каком качестве – даже удалил свои аккаунты из всех биатлонных групп в социальных сетях. Буду заниматься семьей, сыном, буду его тренировать. Он хочет бегать, ему нравится. С другой стороны, он на гитаре хорошо играет – может, рок-музыкантом станет. Всё это, честно говоря, грустно. Я не хотел, конечно, так расставаться. Потому что на самом деле у меня есть опыт, есть знания. Да и девчонки у нас на самом деле неплохие.

Работать я перестал совершенно по другой причине. Могу повторить: я не считаю возможным в каком бы то ни было формате продолжать сотрудничать с Касперовичем в рамках одной команды – просто не вижу смысла. Если мои спортсмены будут страдать лишь потому, что я кому-то не нравлюсь, значит, мне лучше уйти. Сейчас я смотрю на ситуацию именно так.

Конфликт с главным тренером у меня случился в самом начале сезона, когда я представил свой план работы. Касперович мало того, что отверг его сразу, но и при каждом удобном случае говорил спортсменкам, что никакого результата по моей методике достичь невозможно в принципе, что такой работы никто из них не выдержит, а значит, и не «побежит», и что у тех, кто станет со мной работать, все будет очень плохо.

Знаете, на тренерском совете в Тюмени, который проводился по итогам сезона, я разговаривал с одним из наших старых тренеров и как раз он сказал мне о том, что руководить национальной командой, конечно же, должен человек, который способен передать спортсменам не только опыт собственных побед, но и донести до них, что победы складываются из мелочей. И который знал бы все эти «мелочи», прошёл их на своей шкуре. Таких тренеров у нас сейчас просто нет. Приходил Юрий Кашкаров – неугоден. Рвался работать Сергей Тарасов – неугоден, Владимир Аликин – тоже неугоден. Сейчас неугоден оказался я. Почему это происходит – понятно. Люди, которые способны побеждать на Олимпийских играх и чемпионатах мира, как правило, непростые, каждый со своим характером, ни перед кем не преклоняются, поэтому таких и не любят. Но мы потому и добились результатов в спорте, что не боялись брать ситуацию на себя, принимать решения, отвечать за них», — приводит слова Медведцева «Спорт-экспресс».