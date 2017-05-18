Ниггли: в докладе Макларена не было достаточных доказательств по ряду случаев

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли признал, что в докладе независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном нет достаточных доказательств в ряде случаев. В докладе утверждалось о существовании в России государственной системы манипуляций с допинг-пробами.

«Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли ещё раз заявил, что Макларен не имел достаточно доказательств при расследовании некоторых случаев из доклада», — написал журналист Inside the Games Лиам Морган в своём «твиттере».