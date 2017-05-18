Грищук и Свидлер сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам в Москве уступил американцу Хикару Накамуре. Россияне Пётр Свидлер и Александр Грищук завершили партию вничью. После шести туров лидируют китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.
Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Второй этап. Москва, Россия
6-й тур
Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0
Борис Гельфанд (Израиль) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0
Майкл Адамс (Англия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5
Пётр Свидлер (Россия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Евгений Томашевский (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5
Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) — Франсиско Вальехо (Испания) — 0,5:0,5
Салех Салем (ОАЭ) — Хоу Ифань (Китай) — 0,5:0,5.
Турнирное положение. После 6-го тура
1. Дин Лижэнь — 4.
1. Шахрияр Мамедьяров — 4.
3. Максим Вашье-Лаграв — 3,5.
3. Хикару Накамура — 3,5.
3. Пётр Свидлер — 3,5.
3. Александр Грищук — 3,5.
3. Борис Гельфанд — 3,5.
3. Теймур Раджабов — 3,5.
9. Аниш Гири — 3.
9. Евгений Томашевский — 3.
9. Йон-Людвиг Хаммер — 3.
12. Ян Непомнящий — 2,5.
12. Пентала Харикришна — 2,5.
12. Хоу Ифань — 2,5.
12. Франсиско Вальехо — 2,5.
12. Салех Салем — 2,5.
17. Майкл Адамс — 2.
18. Эрнесто Инаркиев — 1,5.