Грищук и Свидлер сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Мутко: победа «Ростова-Дон» доказывает, что успехи спортсменов РФ не случайны

Исинбаева: лечу на Каннский фестиваль! Уже вечером пройду по красной дорожке

Фетисов: в ситуации с допуском паралимпийцев мяч на нашей стороне

Донских: в этом году нам обещают более привычную систему розыгрыша ЧР по бенди

Штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде в Баку

Шипулин: думаю, будут ещё пики от ВАДА, будут задаваться какие-то вопросы

Домрачевой был выделен дополнительный участок земли на берегу Минского моря

Агапитов утверждён в качестве кандидата на пост первого вице-президента IWF

IBU: Подчуфарова входит в пул тестирования, но её имя не отображается на сайте

Бессеберг: мы включили всех биатлонистов РФ в пул тестирования по просьбе СБР

20 мая в ЦПКиО им. Кирова пройдёт фестиваль спорта без границ «Есть контакт!»

Медведцев: вообще не хочу больше знать, что такое биатлон

Открыта регистрация на ежегодный турнир по пляжному футболу и волейболу

Коновалов: в женской сборной РФ появится тренер по функциональной подготовке

«Университет-Нева» сыграет в финале чемпионата России по гандболу

Буянова: в мужском одиночном катании мы перестали работать на опережение

Белова стала четвёртой на турнире по конкуру в Австрии

Команда Баженова победила на этапе КР по парусному спорту в классе «Микро»

Буянова: Сотникова хочет вернуться, Плющенко — тренировать. Но пока на словах

Лалович: верю, что вопрос восстановления членства РУСАДА закроют до конца года

Видеосюжет о старте чемпионата мира в классе яхт TP52 в Скарлино

Bronenosec Sailing Team занимает 9-е место после двух дней ЧМ в классе яхт TP52

Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание на «Джиро д'Италия»

Определён состав сборной России по гребному слалому на чемпионат Европы

Норвежский горнолыжник Свиндаль заработал около $ 6 млн на фондовой бирже

Велокоманда Sunweb перед стартом этапа «Джиро» забыла в отеле своего гонщика

Й. Бё: Тарьей симпатичен, умён. Очень жаль, что он не лучше меня в биатлоне

Асеева: получила разрыв крестообразной связки и травму мениска, но не унываю

Кобб: надеюсь узнать больше о прогрессе в борьбе с допингом в России

Работа Федерации современного пятиборья РФ за год признана удовлетворительной

Петров: положительной оказалась допинг-проба Харченко, взятая в 2014 году

Российские лучницы вышли в финал этапа Кубка мира в командном турнире

Юрьев сменит Мяуса на посту главного тренера сборной РФ по хоккею с мячом

Ниггли: в докладе Макларена не было достаточных доказательств по ряду случаев

«Сибиряк» по пенальти одолел «Динамо» в первом матче полуфинальной серии ЧР

«Ростов-Дон» победил «Ладу» в первом финальном матче женского ЧР по гандболу

Грищук и Свидлер сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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