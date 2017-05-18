Совет ВАДА одобрил создание Независимой организации допинг-тестирования

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, заседание которого проходит в Монреале, одобрил создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает АР. Напомним, что с соответствующей инициативой в марте выступил Международный олимпийский комитет. Планируется, что система начнёт функционировать до начала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ITF разработает план допинг-тестирований для каждого спортсмена, а атлеты, не выполнившие требований организации, не будут допускаться до участия в международных соревнованиях.