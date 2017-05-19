Перова поспорит за бронзу этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае

В Шанхае (Китай) продолжается первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Призёр Олимпийских игр Ксения Перова победила представительниц Турции Айбуке Актуну (6:5), Гульназ Коскун (6:4), индонезийку Ику Рохмавати (6:0) и француженку Одри Адиком (6:5), а в полуфинале уступила кореянке Бо Бае Ки (3:7) и поспорит за бронзу с японкой Рен Хаякавой.

В 1/32 финала потерпели поражения Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева, Виталий Попов и Александр Кожин, в 1/16 — Арсалан Балданов, в 1/8 — Артём Махненко и Туяна Дашидоржиева.

В блочном луке лучшие из россиян, Виктор Калашников и Наталья Авдеева, дошли до 1/8 финала.