Игрок сборной РФ по мини-футболу Эдер Лима перейдёт в «Сорокаба Футзал»

Звёздный игрок и один из менеджеров бразильского мини-футбольного клуба «Сорокаба Футзал» Фалькао сообщил, что в июне состав команды пополнит игрок сборной России и «Газпрома-Югра», серебряный призёр чемпионата мира и двух чемпионатов Европы Эдер Лима. 32-летний уроженец Сан-Паулу защищал цвета югорской команды с 2006 года. Официально за сборную России он дебютировал на чемпионате мира 2012 года, где стал лучшим бомбардиром, забив девять мячей.

Контракт Эдера Лимы с «Сорокабой Футзал» будет рассчитан до конца 2018 года, сообщает Globo Esporte.