Колобков: ВАДА предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ь, сообщил министр спорта Павел Колобков, подводя итоги совета учредителей ВАДА, который прошёл в Монреале. Одним из условий полного восстановления членства РУСАДА в ВАДА на совете было названо то, что Исинбаева до 31 мая должна покинуть пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

«Я знаю, что ВАДА видит Елену Исинбаеву в новой для неё роли, готовы в ближайшее время обсудить с ней в Монреале возможные варианты её будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — приводит слова Колобкова ТАСС.