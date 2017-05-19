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Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо в Минске

19 мая 2017, пятница. 21:08. Другие

Российские спортсмены завоевали девять медалей в первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Минске — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Турнир завершится 21 мая.

Самбо. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Боевое самбо. Весовая категория до 57 кг

1. Курбан Магамедов (Россия).
2. Андрей Кучеренко (Украина).
3. Харутян Саргсян (Армения) и Артур Крухов (Беларусь).

Весовая категория до 74 кг

1. Ованес Абгарян (Россия).
2. Эдуард Муравицкий (Беларусь).
3. Михаил Николов (Болгария) и Михаэль Осмоловский (Германия).

Весовая категория до 100 кг

1. Михаил Мохнаткин (Россия).
2. Теодорас Аукстуолис (Литва).
3. Бьёрн Бачманн (Германия) и Сергей Фирсов (Беларусь).

Спортивное самбо. Женщины. Весовая категория до 48 кг

1. Елена Бондарева (Россия).
2. Лейла Аббасова (Беларусь).
3. Цветелина Цветнова (Болгария) и Анастасия Новикова (Украина).

Весовая категория до 60 кг

1. Анастасия Шевченко (Украина).
2. Арина Пчелинцева (Россия).
3. Даниэла Поронеану (Румыния) и Сабина Артемчивц (Молдова).

Весовая категория до 72 кг

1. Нино Одзелашвили (Грузия).
2. Ирина Алексеева (Россия).
3. Наталия Смал (Украина) и Ольга Намазова (Беларусь).

Мужчины. Весовая категория до 52 кг

1. Тигран Киракоссян (Армения).
2. Агасиф Самадов (Азербайджан).
3. Левани Берерашвили (Грузия) и Алексей Клюкин (Россия).

Весовая категория до 68 кг

1. Александр Кокша (Беларусь).
2. Эмиль Хасанов (Азербайджан).
3. Ласло Зоке (Румыния) и Рамед Гукев (Россия).

Весовая категория до 90 кг

1. Михаил Полянсков (Россия).
2. Паата Гвинашвили (Грузия).
3. Валентин Жордан (Франция) и Алексей Степанков (Беларусь).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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