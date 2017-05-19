Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо в Минске

Российские спортсмены завоевали девять медалей в первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Минске — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Турнир завершится 21 мая.

Самбо. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Боевое самбо. Весовая категория до 57 кг

1. Курбан Магамедов (Россия).

2. Андрей Кучеренко (Украина).

3. Харутян Саргсян (Армения) и Артур Крухов (Беларусь).

Весовая категория до 74 кг

1. Ованес Абгарян (Россия).

2. Эдуард Муравицкий (Беларусь).

3. Михаил Николов (Болгария) и Михаэль Осмоловский (Германия).

Весовая категория до 100 кг

1. Михаил Мохнаткин (Россия).

2. Теодорас Аукстуолис (Литва).

3. Бьёрн Бачманн (Германия) и Сергей Фирсов (Беларусь).

Спортивное самбо. Женщины. Весовая категория до 48 кг

1. Елена Бондарева (Россия).

2. Лейла Аббасова (Беларусь).

3. Цветелина Цветнова (Болгария) и Анастасия Новикова (Украина).

Весовая категория до 60 кг

1. Анастасия Шевченко (Украина).

2. Арина Пчелинцева (Россия).

3. Даниэла Поронеану (Румыния) и Сабина Артемчивц (Молдова).

Весовая категория до 72 кг

1. Нино Одзелашвили (Грузия).

2. Ирина Алексеева (Россия).

3. Наталия Смал (Украина) и Ольга Намазова (Беларусь).

Мужчины. Весовая категория до 52 кг

1. Тигран Киракоссян (Армения).

2. Агасиф Самадов (Азербайджан).

3. Левани Берерашвили (Грузия) и Алексей Клюкин (Россия).

Весовая категория до 68 кг

1. Александр Кокша (Беларусь).

2. Эмиль Хасанов (Азербайджан).

3. Ласло Зоке (Румыния) и Рамед Гукев (Россия).

Весовая категория до 90 кг

1. Михаил Полянсков (Россия).

2. Паата Гвинашвили (Грузия).

3. Валентин Жордан (Франция) и Алексей Степанков (Беларусь).