Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо в Минске

Российские спортсмены завоевали девять медалей в первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Минске — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Турнир завершится 21 мая.
Самбо. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Боевое самбо. Весовая категория до 57 кг
1. Курбан Магамедов (Россия).
2. Андрей Кучеренко (Украина).
3. Харутян Саргсян (Армения) и Артур Крухов (Беларусь).
Весовая категория до 74 кг
1. Ованес Абгарян (Россия).
2. Эдуард Муравицкий (Беларусь).
3. Михаил Николов (Болгария) и Михаэль Осмоловский (Германия).
Весовая категория до 100 кг
1. Михаил Мохнаткин (Россия).
2. Теодорас Аукстуолис (Литва).
3. Бьёрн Бачманн (Германия) и Сергей Фирсов (Беларусь).
Спортивное самбо. Женщины. Весовая категория до 48 кг
1. Елена Бондарева (Россия).
2. Лейла Аббасова (Беларусь).
3. Цветелина Цветнова (Болгария) и Анастасия Новикова (Украина).
Весовая категория до 60 кг
1. Анастасия Шевченко (Украина).
2. Арина Пчелинцева (Россия).
3. Даниэла Поронеану (Румыния) и Сабина Артемчивц (Молдова).
Весовая категория до 72 кг
1. Нино Одзелашвили (Грузия).
2. Ирина Алексеева (Россия).
3. Наталия Смал (Украина) и Ольга Намазова (Беларусь).
Мужчины. Весовая категория до 52 кг
1. Тигран Киракоссян (Армения).
2. Агасиф Самадов (Азербайджан).
3. Левани Берерашвили (Грузия) и Алексей Клюкин (Россия).
Весовая категория до 68 кг
1. Александр Кокша (Беларусь).
2. Эмиль Хасанов (Азербайджан).
3. Ласло Зоке (Румыния) и Рамед Гукев (Россия).
Весовая категория до 90 кг
1. Михаил Полянсков (Россия).
2. Паата Гвинашвили (Грузия).
3. Валентин Жордан (Франция) и Алексей Степанков (Беларусь).