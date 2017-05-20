Межуев останется главным тренером женской сборной России по хоккею с мячом

На заседании Исполкома Федерации хоккея с мячом России, которое прошло в Москве 18 мая, была утверждена кандидатура главного тренера женской сборной России по хоккею с мячом.

С женщинами, как и прежде, будет работать иркутский тренер Александр Межуев, он же – главный тренер ДЮСШ «Рекорд», которая является действующей обладательницей Кубка мира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская. Напомним, что именно под руководством Межуева женская сборная России единственный раз в своей истории победила на чемпионате мира, став сильнейшей на планете в 2014 году.

В сезоне-2017/18 женской сборной России предстоит выступить на чемпионате мира, который проводится раз в два года. Турнир пройдёт в конце января в Китае. Перед этим национальная сборная проведёт подготовку в Иркутске, который выбран местом сборов из-за географического положения и близости к Китаю.