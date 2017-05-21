Тихонов: прекратим друг друга обвинять и попытаемся дать лучшее сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова тренера Валерия Медведцева о том, что после произошедшего в сезоне-2016/17 он не хочет больше работать в биатлоне и, в частности, в сборной России.

«Во-вторых, большая часть сказанного в интервью ложь и преувеличение. Во-первых, изначально когда Медведцева приглашали работать тренером сборной было условие, что команда будет разделена на две группы. При этом его никто не ограничивал с выбором состава своей группы. Он сам принимал в этом участие. В ходе сезона у него всегда была возможность обсудить свою программу подготовки с коллегами по тренерскому штабу, с президентом СБР. Я был готов высказать своё мнение, поделиться опытом. Он принимал сам решения по тому, как вести по сезону Кайшеву и Виролайнен. У него была возможность приехать на сбор в Риднаун и участвовать в подводке к чемпионату мира Слепцовой и Виролайнен. Но вместо того, чтобы активно участвовать в работе тренерского штаба, он пытался самоустраниться, а отчитываясь на тренерском совете, имел бледный вид и путался в аргументации.

Вот теперь вместо бесконечного нытья будь мужиком и докажи на месте, у себя в Красноярске, что ты толковый тренер. У вас отличная база в «Академии биатлона», здоровое поколение красноярских ребят. Работай! И обращусь ко всем тренерам. Давайте, возьмёмся за руки, прекратим друг друга обвинять и попытаемся дать лучшее сборной команде. Может быть, президент СБР, наконец, соберёт правление и мы вместе разберёмся куда мы идём, с чем мы подходим к олимпийскому сезону, какая у нас ситуация с финансами», — написал в своём блоге Тихонов.