Арина Аверина выиграла упражнение с булавами на ЧЕ, Дина Аверина — вторая

Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия) в упражнениях с булавами. Серебряную медаль завоевала её сестра Дина Аверина. Замкнула тройку призёров представительница Израиля Линой Ашрам.

Ранее Арина первенствовала в упражнении с мячом, а Дина стала лучшей в упражнении с обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Упражнение с булавами

1. Арина Аверина (Россия) — 19,075.

2. Дина Аверина (Россия) — 19,000.

3. Линой Ашрам (Израиль) — 17,750.