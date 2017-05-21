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Арина Аверина выиграла упражнение с булавами на ЧЕ, Дина Аверина — вторая

21 мая 2017, воскресенье. 15:31. Другие

Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия) в упражнениях с булавами. Серебряную медаль завоевала её сестра Дина Аверина. Замкнула тройку призёров представительница Израиля Линой Ашрам.

Ранее Арина первенствовала в упражнении с мячом, а Дина стала лучшей в упражнении с обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Упражнение с булавами

1. Арина Аверина (Россия) — 19,075.
2. Дина Аверина (Россия) — 19,000.
3. Линой Ашрам (Израиль) — 17,750.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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