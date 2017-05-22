Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР

22 мая в Барселоне прошло заседание исполкома Международного паралимпийского комитета, на котором обсуждалась ситуация со статусом Паралимпийского комитета России. Глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон сообщил, что члены исполкома единогласно проголосовали за продление отстранения ПКР.

Глава МПК Филип Крэйвен в августе 2016 года объявил, что МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В марте российская сторона получила дорожную карту по восстановлению членства.

На пресс-конференции Крэйвен отметил, что «ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в деле восстановления своего членства».

