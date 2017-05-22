«Дина» вышла вперёд в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Газпромом-Югра»

«Дина» одержала победу над «Газпромом-Югра» со счётом 6:5 в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Югорске.

Первый тайм полностью остался за гостями, которые трижды поразили ворота соперников и оставили свои в неприкосновенности. Вторая половина встречи стала более зрелищной, но главными действующими лицами были уже хозяева, которые сумели перевести игру в дополнительное время. Там команды играли намного осторожнее, но удача была на стороне «Дины».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Полуфинал

Третьи матчи

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Дина» (Москва) — 5:6 (0:3, 5:2, 0:1, 0:0 — доп. время).