«Динамо» победило «Сибиряк» и сыграет с «Диной» в финале ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке обыграло новосибирский «Сибиряк» со счётом 4:1.

Подопечные Темура Алекберова победили в противостоянии со счётом 3-1. Бело-голубые поспорят за титул с московской «Диной», которая оказалась сильнее «Газпрома-Югра» в четырёх матчах.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Четвёртый матч

«Динамо» (Московская область) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 7:3 (4:1)

Счёт в серии: 3-1.