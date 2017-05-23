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«Динамо» победило «Сибиряк» и сыграет с «Диной» в финале ЧР по мини-футболу

23 мая 2017, вторник. 22:27. Другие

Подмосковное «Динамо» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке обыграло новосибирский «Сибиряк» со счётом 4:1.

Подопечные Темура Алекберова победили в противостоянии со счётом 3-1. Бело-голубые поспорят за титул с московской «Диной», которая оказалась сильнее «Газпрома-Югра» в четырёх матчах.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Полуфинал. Четвёртый матч

«Динамо» (Московская область) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 7:3 (4:1)
Счёт в серии: 3-1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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