Биатлонистку Шевалье во время велотренировки сбил автомобиль

Французская биатлонистка Анаис Шевалье на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что во время велотренировки её сбил автомобиль. 24-летняя спортсменка, являющаяся четырёхкратным призёром чемпионатов мира, получила перелом ключицы.

«Я пополнила список спортсменов, который после возобновления тренировок так меня пугал. Я в бешенстве. Водители, мы абсолютно беззащитны, когда едем на велосипеде. Спасибо за то, что играете с нашими жизнями. Мне повезло отделаться «лишь» сломанной ключицей и сильным испугом. Я вынуждена досрочно завершить сбор», – написала Шевалье.