Туганов занял 10-е место на турнире по конкуру в Германии

В Нёртен-Харденберге (Германия) завершился турнир по конкуру с участием российских спортсменов. В заключительный день соревнований призовые места заняли представители России Владимир Туганов и Дарья Самохина.

В маршруте CSI3* с высотой препятствий до 1445 см Туганов на Валледжо занял 10-е место с результатом 99,16 секунды; 16 штрафных очков.

Самохина в соревнованиях CSI AmB Малого тура в две фазы с высотой препятствий до 120 см на Колмаре показала 10-й результат (54,39 секунды, 4 штрафных очка), а на Экселленте стала 11-й (56,16 секунды, 4 штрафных очка).