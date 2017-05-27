«Ростов-Дон» завоевал Кубок России по гандболу

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» уверенно обыграли «Кубань» в финале Кубка России со счётом 28:20. Самой результативной в составе ростовчанок стала Александрина Кабрал Барбоса, забившая 6 мячей. 5 голов на счету Ольги Черноиваненко, 4 раза отличилась Анна Сень. В составе «Кубани» по 5 мячей забили Ярослава Фролова и Марина Судакова.

«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России в шестой раз. Ранее в сезоне-2016/17 ростовский клуб выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка ЕГФ.

Ранее бронзовым призером турнира стала «Астраханочка», обыгравшая «Звезду» со счётом 34:30.

Гандбол. Женщины. Кубок России. Финал

«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» — 20:28 (11:14).