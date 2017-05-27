«Чеховские медведи» в 16-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

«Чеховские медведи» в третьем матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата России по гандболу на выезде переиграли питерскую команду «Университет-Нева» со счётом 28:24. Самым результативным в матче стал игрок хозяев Дмитрий Киселев, забивший 9 мячей. У гостей по 4 раза отличились Кирилл Котов и Виктор Фурцев.

Команда Владимира Максимова одержала третью победу в серии до трёх побед и завоевала золотые медали национального первенства в 16-й раз подряд.

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Плей-офф. Финал. Третий матч

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 24:28 (10:15).

Счёт в серии — 0-3.