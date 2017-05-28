«Кубань» и сборная Санкт-Петербурга вышли в четвертьфинал КЕЧ по регби-7

27 мая в Санкт-Петербурге стартовал Кубок европейских чемпионов по регби-7. В четвертьфинал вышли две российские команды: краснодарская «Кубань» и сборная Санкт-Петербурга. Краснодарцы выиграли все три матча на предварительном этапе, последовательно обыграв молодёжную команду Санкт-Петербурга (45:0), хорватскую «Харк Младост» ( 48:7) и французскую «Медитерране XV» (41:7). А вот хозяева турнира пробились в 1/4 финала с третьего места в своей группе. Санкт-петербуржцы обыграли «Турцию 7» (31:14), уступили «Белым волкам» из Молдавии (7:14), а также швейцарской команде «Регби Женева» (7:31).

28 мая в четвертьфиналах «Кубань» вновь сыграет с «Харк Младост», а сборная Санкт-Петербурга встретится с литовским клубом «Балтрекс Шауляй». В случае побед российские команды окажутся в разных полуфиналах.