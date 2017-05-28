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Борзаковский: успех Ласицкене добавит российским легкоатлетам веры в себя

28 мая 2017, воскресенье. 10:00. Другие

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Юрий Борзаковский прокомментировал победу россиянки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

«Я очень рад за Машу, она сегодня выступила блестяще. Показать такой высокий результат на первом международном старте после длительного перерыва — это очень большой успех. Уверен, что по ходу сезона она будет прибавлять и прыгать ещё выше. Ведь сейчас только конец мая.

Эта победа очень важна для всех наших легкоатлетов, многие из которых пока лишены возможности выступать на международных стартах. Успех Марии добавит её товарищам по сборной команде веры в свои силы и увеличит мотивацию», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Мария Кучина Юрий Борзаковский
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