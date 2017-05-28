Каноисты Штыль и Мелантьев победили на дистанции 500 м на этапе КМ в Сегеде

Россияне Иван Штыль и Виктор Мелантьев выиграли заезд каноэ-двоек на дистанции 500 метров в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия). В соревнованиях байдарок-четвёрок на 500 метров победили немцы, а россияне Василий Погребан, Олег Гусев, Юрий Постригай и Виталий Ершов стали четвёртыми. В заезде на 200 метров среди каноистов Штыль стал третьим.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Второй этап. Сегед, Венгрия

Мужчины



Байдарка-одиночка. 500 м

1. Йозеф Достал (Чехия) – 1.38,020.

2. Рой Родригес (Испания) – 1.38,428.

3. Олег Кухарик (Украина) – 1.38,528.



Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Германия – 1.18,748.

2. Испания – 1.19,340.

3. Чехия – 1.19,925.

4. Россия – 1.20,071.



Каноэ-двойка. 500 м

1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев (Россия) – 1.39,605.

2. Дмитрий Янчук/Тарас Мищук (Украина) – 1.41,158.

3. Адриан Сиейро/Серхио Вальехо (Испания) – 1.41,497.

Байдарка-одиночка. 200 м

1. Лайм Хэт (Великобритания) – 34,259.

2. Максим Бемон (Фрацния) – 34,313.

3. Карлос Гаррот (Испания) – 34,536…

6. Юрий Постригай (Россия) – 35,282.

7. Олег Гусев (Россия) – 35,659.



Каноэ-одиночка. 200 м

1. Энрикас Жустаутас (Литва) – 38,008.

2. Заза Надирадзе (Грузия) – 38,323.

3. Иван Штыль (Россия) – 38,415.