Российские гребцы выиграли ЧЕ в лёгком весе в четвёрках без рулевого

Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин выиграли соревнования легковесных четвёрок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Рачице. Среди четвёрок без рулевого первенствовали итальянцы, а россияне Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семён Яганов, Григорий Щулепов завоевали бронзовые награды.

Академическая гребля. Чемпионат Европы. Рачице, Чехия

Мужчины

Легкий вес. Четвёрка без рулевого

1. Россия – 6.08,090.

2. Италия – 6.08,230.

3. Чехия – 6.14,740.

Четвёрка без рулевого

1. Италия – 5.54,520.

2. Румыния – 5.56,070.

3. Россия – 5.56,860.