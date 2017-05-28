Российские гребцы выиграли ЧЕ в лёгком весе в четвёрках без рулевого

Россияне Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин и Алексей Викулин выиграли соревнования легковесных четвёрок без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Рачице. Среди четвёрок без рулевого первенствовали итальянцы, а россияне Александр Страдаев, Даниил Андриенко, Семён Яганов, Григорий Щулепов завоевали бронзовые награды.
Академическая гребля. Чемпионат Европы. Рачице, Чехия
Мужчины
Легкий вес. Четвёрка без рулевого
1. Россия – 6.08,090.
2. Италия – 6.08,230.
3. Чехия – 6.14,740.
Четвёрка без рулевого
1. Италия – 5.54,520.
2. Румыния – 5.56,070.
3. Россия – 5.56,860.