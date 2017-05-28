«Дельта», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА преодолели отбор КЕЧ по пляжному футболу

Состоялись матчи третьего тура предварительного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

В группе А саратовская «Дельта» обыграла украинский «Артур Мьюзик» со счётом 5:3. Дубль оформил Андрей Панкратов. В группе В московский «Спартак» взял верх над португальской командой «Каса Бенфика де Лоуреш» со счётом 7:2. Дубли оформили Эдуард Молина Суарес и Фёдор Земсков.

В группе С московский «Локомотив» не заметил португальскую «Виторию», одержав суперкрупную победу со счётом 16:1. Пять раз отличился Борис Никоноров, хет-трик записал на свой счет Лукао.

В квартете D московский ЦСКА разгромил голландский «Лансингерланд» со счётом 10:2. Хет-трик оформил Рафинья, по два мяча забили Сергей Степлиани, Александр Колесников и Михаил Семенов. В группе Е петербургский «Сити» обыграл английский «Портсмут» со счётом 4:1. Дубль оформил Кирилл Филиппов.

Восемь команд получили путёвки в основной раунд соревнований. Победили в своих группах «Дельта», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, польский «Лодзь», португальский «Насьональ де Мадейра» и испанский «Бала Азул». А среди команд, ставших вторыми, наилучшие показатели у «Артур Мьюзик».