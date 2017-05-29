Колобков: при правильной подготовке РФ может занять место в тройке на ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке сборной России по биатлону, а также прокомментировал ситуацию с формированием тренерского штаба и оценил медальные перспективы сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Вопрос подготовки национальной команды очень тонкий. Иногда полезно, чтобы спортсмены готовились вместе, а иногда их нужно разделить. Другой вопрос, и это моё убеждение, что не спортсмен должен руководить своей подготовкой, а тренер. Когда спортсмен начинает себя тренировать сам, в какой-то момент он готов дать себе слабину. У нас были примеры – никогда это к хорошему результату не приводило.

Правда ли, что минспорт не одобрил назначение, потому что у Королькевича были допинговые проблемы? Всегда удивляюсь, откуда такая информация берётся. Нет, такого не было. Мы при назначении и согласовании исходим из исключительно объективных обстоятельств, выбираем наиболее сильную кандидатуру. Вы заметили, как интересно у нас происходит? Выступает команда хорошо – все молодцы. Нет – значит, тренер не тот, план не подходит, и так далее…

Убирать тренера по ходу сезона, конечно, неправильно. У специалиста должна быть возможность выполнить свой план. В биатлоне мы доверяем председателю тренерского совета Владимиру Барнашову.

У нас в каждом виде спорта есть расчёты по медальным планам, и они все объективны. Если команды правильно подойдут к Олимпийским играм, у России очень неплохие шансы на попадание в тройку лучших команд», – цитирует Колобкова «Спорт-экспресс».