«Динамо» обыграло «Дину» в первом матче финала ЧР по мини-футболу

Подмосковное «Динамо» нанесло поражение московской «Дине» со счётом 2:1 в первом матче финальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, который проходил в Москве.

В самом начале первого тайма гости открыли счёт и удвоили преимущество, а хозяевам удалось отквитать один гол лишь незадолго до финальной сирены.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал

Первый матч

«Дина» (Москва) — «Динамо» (Московская область) — 1:2 (0:2).

Голы: Ниязов (48) — Бадретдинов (4), Робиньо (13).

Вторая встреча серии пройдёт также в Москве 31 мая.