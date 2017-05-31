Мишин: над тройным акселем работаем базово. Пока Туктамышева его не прыгает

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил новые программы своей подопечной — чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой — и рассказал о работе фигуристки над тройным акселем.

«Думаю, что обе программы получились. Причём они такие, что при должном исполнении позволят ей вновь обрести тот уровень вторых оценок, компонентов, на который она способна. Это будут самые высокие значения компонентов.

Почему решил поработать над программами Лизы с Адамом Соля? Дело в том, что когда берёшь так называемых патентованных хореографов, в некоторых случаях они попадают на пятёрку, а в некоторых – повторяются. Вот, например, с Каролиной Костнер канадка Лори Никол попадает в пятёрку, как правило. Но у остальных хореографов это не всегда получается. Мне захотелось чего-то нового. Я проследил за несколькими работами Адама и пригласил его – достаточно малоизвестного хореографа, но, мне кажется, после того, как мы начали с ним работать, он превратится из малоизвестного в очень известного.

Надеюсь, что Лиза предстанет перед нами в виде птицы Феникс ещё раз. Над тройным акселем работаем базово. Пока реально она его не прыгает. Просто, наверное, не наступил такой момент в организме, голове, печени, селезёнке, мышцах и других вегетативных жизнеобеспечивающих сферах, чтобы всё сложилось, чтобы выбросить этот прыжок. Технически тройной аксель для многих гораздо более сложный, чем четверной прыжок, ведь сам характер финальной части стопора очень коварен", — цитирует Мишина «Р-Спорт».

Также Мишин сообщил, что прекратил сотрудничество с российским фигуристом Артуром Дмитриевым.