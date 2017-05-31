«Дельта» и «Кристалл» победили в третьем туре основного раунда КЕЧ

Саратовская «Дельта» обыграла французский «Гран Мотте» в третьем туре основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии со счётом 7:3 и вышла в плей-офф. Дублями в составе российской команды отметились Брайан Яно и Андрей Панкратов.

«Кристалл» из Санкт-Петербурга разгромил португальский клуб «Насьонал де Мадейра» со счётом 7:1 и также вышел в плей-офф. Два гола в активе Суареса Родриго. По одному мячу забили Оливейра Да Силва, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Деян Станкович, Артур Папоротный.