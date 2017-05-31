Томашевский сыграл вничью с Донченко во втором туре ЧЕ по шахматам в Минске

Россиянин Евгений Томашевский сыграл вничью с представителем Германии Александром Донченко во втором туре чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске. Соотечественник Евгения — Дмитрий Андрейкин — в своей партии одержал победу.

После двух туров 44 шахматиста набрали по 2 балла и лидируют в таблице турнира.

Следующий тур ЧЕ по шахматам состоится 1 июня. Турнир является отборочным к Кубку мира, который в свою очередь станет квалификацией к турниру претендентов. Право сыграть на Кубке мира получат 22 лучших шахматиста чемпионата Европы. ЧЕ завершится 10 июня.