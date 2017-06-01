Жуков: имя нового главы РУСАДА может быть названо в течение месяца

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что имя нового главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть названо в течение месяца. 10 марта РУСАДА открыло конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.

«Где-то в течение месяца», — приводит слова Жукова «РИА Новости».

По итогам доклада независимой комиссии ВАДА в ноябре 2015 года было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.