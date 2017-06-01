Игрок сборной РФ по мини-футболу Робиньо перейдёт в «Бенфику»

Игрок подмосковного «Динамо» и сборной России по мини-футболу Робиньо продолжит карьеру в португальской «Бенфике», сообщает «Футбол Ревю». С 2006 по 2016 год он защищал цвета югорского «Газпрома-Югра».

Робиньо — серебряный призёр чемпионата мира по мини-футболу 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2014 и 2016 годов.

Ранее стало известно, что игрок сборной России и «Газпрома-Югра», серебряный призёр чемпионата мира и двух чемпионатов Европы Эдер Лима пополнит состав бразильского клуба «Сорокаба Футзал».